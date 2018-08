Judoclub verhuist van Gits naar Oostnieuwkerke 22 augustus 2018

02u37 0

Judoschool Asahi, die nu nog traint in het Cultureel Centrum in Gits, verhuist op 3 september naar de turnzaal van de voormalige gemeenteschool in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke. "Sinds de oprichting van de club in september vorig jaar is het ledenaantal gestaag gegroeid tot zeventig", legt trainer Koen Vanden Brande uit. "Met plaats voor slechts één tatami is dat moeilijk werken, dus gingen we op zoek naar een grotere locatie. Via via kwamen we in Oostnieuwkerke terecht. Of we door de verhuis geen leden zullen verliezen? Misschien wat jongeren, maar de harde kern gaat sowieso mee. Bovendien hopen we in de brede regio rond Oostnieuwkerke nieuwe jongeren warm te maken voor de sport." Meer info bij Koen op 0498/12.64.61 (SVR)