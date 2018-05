Jongerenwerking Dominiek Savio pakt uit met zomerbar 23 mei 2018

De jongerenwerking van Dominiek Savio organiseert op vrijdag 25 mei een zomerbar ten voordele van haar tweejaarlijkse kamp. "Het Golemplein, dat vlak naast de molen ligt langs de Koolskampstraat, steken we volledig in een zomers jasje", legt begeleider Tom Supeene uit. "Behalve een bar voorzien we hangmatten, sfeerverlichting, hamburgers, een springkasteel en uiteraard zomerse muziek. Iedereen is welkom." De opbrengst gaat integraal naar het organiseren van activiteiten tijdens het jongerenkamp van Dominiek Savio. De bar is open van 16 uur tot middernacht. Bij slecht weer vindt het evenement plaats in zaal De Vier Seizoenen.





(SVR)