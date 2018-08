JOC viert 35 jaar 09 augustus 2018

02u40 0

JOC De Prik bestaat 35 jaar en viert feest tijdens het laatste weekend van augustus. Het dertigjarige jubileum van het jeugdhuis ging destijds onopgemerkt voorbij en de kern en de oud-kern pakken nu samen uit met een stevig programma om dat goed te maken. Op vrijdagavond 24 augustus is er een fuif om op te warmen en op zaterdag 25 augustus wordt er een festivalletje in elkaar gebokst op het voorplein. Stonerrockband Ruis opent omstreeks 19 uur, gevolgd door Not Johnny Cash and the Tennessee Four. Afsluiter is de AC/DC Tribute Band Bedlam in Belgium om 22.30 uur. Dj Tim De Bree leidt de afterparty in goede banen. De toegang is gratis. (SVR)