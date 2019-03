Jeugdverenigingen krijgen rondleiding op werf nieuwe jeugdlokalen: “Beter wordt het niet, maar toch gaan we ons oude stekje missen” Sam Vanacker

07 maart 2019

18u13 0 Hooglede Leden van de chirojongens, de KLJ, de chiromeisjes en de speelpleinwerking van Hooglede hebben een eerste blik kunnen werpen op wat straks hun nieuwe thuis wordt. Jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830) en jeugdconsulente Annelies Catteeuw namen donderdagnamiddag de jongeren op sleeptouw door de ruwbouw.

“Er is weliswaar nog werk aan, maar we wilden de jeugdverenigingen al eens de kans geven om hun lokalen-in-wording te bekijken. Zo krijgen de jongeren ten minste al een indruk van de ruimtes”, zegt Frederik Sap. “De afwerking van de lokalen staat gepland voor 30 juni. Die deadline moet absoluut gehaald worden, want dan gaat de speelpleinwerking op Zoeber terug van start. De heraanleg van de wijde omgeving zal dan in de loop van het voorjaar van 2020 gebeuren, al gaan we er uiteraard voor zorgen dat de onmiddellijke omgeving van de jeugdlokalen er tegen deze zomer al netjes bij ligt.”

Leeftijdsgroepen

Warre Anckaert (18), leider bij Chiro Sint-Joris, kijkt er al naar uit. “Eigenlijk is het fantastisch wat we hier krijgen van de gemeente. Onze lokalen in De Akker barsten zowat uit hun voegen. Tien jaar geleden hadden we amper vijftig leden, maar nu staat de teller op 75. Als het mooi weer is, vormt dat minder een probleem, maar als het regent en we moeten binnenblijven met de verschillende leeftijdsgroepen, is dat lang niet evident. Hier hebben we straks een eigen lokaal voor elke leeftijdscategorie. Beter wordt het niet.”

Het zal toch heel vreemd zijn om ’t Hoveke te moeten verlaten. Het gebouw heeft misschien z’n beste tijd gehad, maar we gaan het allemaal keihard missen.” Leidster Veere Anckaert

De Anckaerts zijn een chirofamilie, want zus Veere Anckaert (17) is leidster bij Chiro De Kadullekes. Samen met collega-leidster Noa Van De Pieteman (18) dacht ze donderdag al luidop na over waar welke leeftijdsgroepen ondergebracht zouden kunnen worden. Ook Veere is tevreden met de nieuwe lokalen, al is ze iets minder enthousiast dan haar broer. “Het zal toch heel vreemd zijn om ’t Hoveke te moeten verlaten. Het gebouw heeft misschien z’n beste tijd gehad, maar we gaan het allemaal keihard missen. Het is spijtig dat ’t Hoveke afgebroken zal worden. Er hangen zoveel mooie herinneringen aan vast.”

Groene heuvel

Feit is dat de nieuwe jeugdlokalen gezien zullen mogen worden. Het U-vormige gebouw krijgt op de benedenverdieping een grote polyvalente zaal die ook afgehuurd zal kunnen worden, terwijl er ook voor speelpleinwerking veel ruimte voorzien wordt. Blikvanger wordt een groene heuvel die tegen de noordelijke vleugel komt te liggen. Via een houten trap in die - nog aan te leggen - heuvel kan iedereen tot bij een groot speelterras klimmen op de eerste verdieping, waar rondom de gebouwen ook nog eens een breed gangpad ligt dat perfect dienst kan doen als terras. De open ingang komt aan de kant van zaal De Akker, waar een brede luifel komt tussen het gebouw en de bergruimtes. Leuk detail is dat de bomen die er nu staan ook blijven staan en door die luifel heen zullen kunnen groeien.

Een van de grootste aanpassingen voor beide jeugdbewegingen wordt dat ze straks hun werking op enkele meters van elkaar op hetzelfde moment zullen houden. “De praktijk zal het moeten uitwijzen, maar op zondagnamiddag zou het hier weleens druk kunnen worden”, zegt Warre. “Al hoeft dat geen nadeel te zijn. Vorige week hebben we al samen met de chiromeisjes een succesvolle carnavalsnamiddag georganiseerd. Wat verbroedering kan heus geen kwaad.”