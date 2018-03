Jacobuskoor gaat Toon Hermans achterna 16 maart 2018

Het Jacobuskoor uit Gits organiseert op vrijdag 13 april om 20 uur in de Gulden Zonne in Hooglede 'In het spoor van Toon'. Arnold Sercu, Piet Soete en Bart Verhelle nemen de luisteraars mee op een trein van liedjes en anekdotes, helemaal in het teken van de kleinkunst uit de tijd van Toon Hermans en Wim Sonneveld. Kaarten kosten 12 euro en kunnen besteld worden bij de koorleden of via 0478/34.73.10.





(SVR)