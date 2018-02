Jaarlijkse kennisquiz van Celtic Lions 01 februari 2018

Supportersvereniging The Celtic Lions organiseert op zaterdag 17 februari hun zevende Grote Algemene Quiz in de Gulden Zonne. Net zoals vorig jaar gaat de opbrengst van de quiz naar Voedselbanken en de Muco Vereniging. Een team bestaat uit vier deelnemers en de inschrijvingsprijs is 20 euro per team. Iedereen krijgt na afloop een prijs. Er is plaats voor 50 teams. Een plaatsje reserveren kan via 0474/57.84.27 of via quiz@thecelticlions.be. De deuren gaan open om 19 uur. (SVR)