Installatie nieuwe gemeenteraad verloopt vlekkeloos Sam Vanacker

07 januari 2019

21u32 1 Hooglede In Hooglede hebben de 21 raadsleden, het nieuwe schepencollege en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst maandagavond de eed afgelegd. Burgemeester Rita Demaré (CD&V) riep op tot warmte en verbondenheid.

Een bomvolle gemeenteraadszaal maandagavond voor de eedaflegging van de verkozenen van Hooglede-Gits. Nadat ieder raadslid in handen van uittredend gemeenteraadsvoorzitter Rik Debeaussaert (Anders) zwoer de verplichtingen van zijn of haar mandaat na te komen, stond Debeaussaert zelf zijn zitje af aan Mieke Debergh (Allen 8830). Zij blijft tot 31 december 2023 gemeenteraadsvoorzitter, waarna ze schepen wordt. Op dat moment neemt Ilse Coghe (CD&V) het van haar over.

Daarop werden de drie schepenen naar voor geroepen. Frederik Sap (Allen 8830), Rik Vanwildemeersch (CD&V) en Julie Misplon (Allen 8830) legden de eed af. Zoals bekend geeft Vanwildemeersch later deze legislatuur zijn sjerp door aan respectievelijk Arne De Brabandere (CD&V) en Mieke Debergh (Allen 8830)

Ten slotte werd ook de samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst behandeld. Voorzitter en daarmee ook toegevoegd schepen wordt Dimitri Carpentier (Allen 8830). Wim Vansteelant (Groep 21) gaf tijdens de zitting te kennen dat hij afstand deed van zijn mandaat. Zijn plaats in het BCSD gaat naar partijgenote Els Lagrou. Eerder liet Vansteelant ook al weten dat hij evenmin in de gemeenteraad zou gaan zetelen. Die plaats gaat dan weer naar Lode Vandenbussche.

Vansteelant, die toch een indrukwekkende politieke carrière achter de rug heeft en tot 2012 nog OCMW-voorzitter was, gaf voor de verkiezingen al te kennen dat hij niet langer politiek actief zou blijven als zijn partij tot de oppositiebanken veroordeeld werd. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet door de voorzitter. Behalve Els Lagrou zetelen ook Conny Bogaert (Groep 21), Chantal Ghekiere (Allen 8830), Filip Herman (Allen 8830), Sandra Meersman (CD&V) en Pieter Declercq (CD&V) in het BCSD. Die laatste was overigens verkozen als gemeenteraadslid, maar moest dat zitje af staan aangezien hij de schoonzoon is van de burgemeester. Stien Gevaert kreeg zijn plaats in de gemeenteraad.

Warmste week

Tot slot nam burgemeester Rita Demaré (CD&V) het woord. “We beloven onze verantwoordelijkheid verder te blijven opnemen. Dat betekent de gemeente financieel gezond houden, maar ook verder uitbouwen. Zo volgen we het voorbeeld van onze inwoners en werken we verder aan een warme, verbindende gemeente. Ik wil iedereen rond deze tafel oproepen om een voorbeeld te nemen aan onze inwoners die zich dit jaar ingezet hebben voor de warmste week. Door aandacht te hebben voor elkaar kunnen we de verbondenheid in de gemeente voelen en is het aangenaam wonen voor iedereen.”