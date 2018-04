Infoavond rond opstartende Freinetschool 04 april 2018

Op vrijdag 13 april organiseert de stuurgroep rond de nieuw op te starten freinetschool in Gits een infoavond voor geïnteresseerde ouders. Zoals bekend wordt er vanaf 1 september een nieuwe freinetschool opgericht op de terreinen van Dominiek Savio in Gits. Tijdens de infoavond worden de schoolorganisatie, de evolutie van de school en de pedagogische visie uitgebreid toegelicht door het schoolteam. De infoavond vindt plaats in de Koolskampstraat 24. Inschrijven kan via info@freinetschool-gits.be. (SVR)