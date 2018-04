Infoavond rond erfrecht voor senioren 14 april 2018

Het OCMW organiseert op dinsdag 24 april een infoavond voor senioren in De Gulden Zonne. De avond bestaat uit twee delen. In een eerste luik geeft Lieven Goddyn van de Roeselaarse Woondienst tekst en uitleg over het project 'Grijs maar Wijs', waarbij senioren begeleid worden bij het isoleren van hun woning. OCMW-voorzitter Dimitri Carpentier neemt het tweede luik voor z'n rekening. Hij gaat dieper in op de versoepeling van de wetgeving rond erfrecht. De infoavond start om 19.30 uur. Inschrijven kan via 051 22 88 01 of zonderzulle@ocmw-hooglede.be. (SVR)