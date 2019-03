Inbrekers containerpark geïdentificeerd dankzij camerabeelden LSI

29 maart 2019

Dankzij camerabeelden is vrijdagochtend een man uit Roeselare opgepakt die verdacht wordt van zes inbraken in het containerpark van Hooglede. Die diefstallen werden sinds begin 2019 gepleegd. De verdachte ging tijdens zijn verhoor over tot bekentenissen. Ook zijn kompaan is geïdentificeerd en zal worden verhoord. Ook hij is uit Roeselare afkomstig. Ze zullen zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank.