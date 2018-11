In de voetsporen van de familie Watteyne in 1914 09 november 2018

02u26 1

Op zondag 18 november is er in het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog een begeleide wandeling in het centrum van Hooglede.





Tijdens de wandeling 'Ik was zwanger in 1914' doet gids Anne-Mie Vanacker de bewogen geschiedenis van de Hoogleedse familie Watteyne uit de doeken. Het traject bedraagt 3 kilometer. Er wordt gestart aan de Quirinusparking in de Kerkstraat om 14 uur. Wie wil meewandelen betaalt ter plaatse 5 euro. Kinderen jonger dan 12 stappen gratis mee. (SVR)