Iets minder volk voor rommelmarkt Aarthurfeesten door tropische hitte 06 augustus 2018

De Aarthurfeesten blikken terug op een topeditie. De jaarlijkse rommelmarkt op zondag, die traditioneel 30 à 35.000 bezoekers lokt, had wel wat last van de hitte.





"Vrijdagavond hadden we een recordaantal kaarters en ook voor het eetfestijn op zaterdag hadden we nooit eerder zoveel inschrijvingen. Het was echte ambiance, zoals vroeger", vertelt Frederik Sap, voorzitter van het feestcomité. "De rommelmarkt was opnieuw een succes, de koopjesjagers waren massaal aanwezig. Toch waren ze met minder dan andere jaren, door de warmte. De bar, waar we tenten voorzien hadden om schaduw te creëren, draaide wel op volle toeren en langs het parcours zag je de mensen even halt houden overal waar er een beetje schaduw was."