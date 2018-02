Huis van het Kind lanceert speelkoffer voor kinderen met een beperking 13 februari 2018

Bij het Huis van het Kind in Hooglede-Gits kan voortaan een 'Toverdoos' ontleend worden. Het gaat om een koffer met educatief speelgoed die samengesteld werd naar aanleiding van het M-decreet. De inclusiekoffers zijn opgedeeld in twee delen, enerzijds een koffer die te ontlenen is voor kleuters en een die meer gericht is op tieners. "Het speelgoed is zowel voor kinderen met als voor kinderen zonder een extra zorgbehoefte geschikt. Zo bestaat de kleuterkoffer onder andere uit een pop met het syndroom van Down en een snel-afgeleid-kit. In de tienerkoffer zit er onder andere een wiebelkussen en een 'wat zoek ik'-gezelschapspel." De koffers zijn twee weken lang gratis uit te lenen via het Huis van het Kind, mits een waarborg van 100 euro. De koffer reserveren kan via Nancy Huyghe op 0473-34.36.35. (SVR)