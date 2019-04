Hartaanval wordt fietsende vrouw (56) fataal VHS

02 april 2019

19u11 0

Annie-Marie A. uit Gits is dinsdagmorgen totaal onverwacht overleden toen ze al fietsend getroffen werd door een hartaanval. Dat gebeurde langs de klein paadje vlakbij de Sint-Elooistraat in Gits. Bewoners hadden daar een fiets zien staan maar stelden zich aanvankelijk geen vragen. Toen de tweewieler er een tijd later nog stond, begon het te dagen dat er misschien iets aan de hand was. Zo werd Annie-Marie A. aangetroffen, achter een haagje. De vrouw bewoog niet meer. Een ambulance en mug-team snelden nog ter plaatse maar konden geen hulp meer bieden. De vrouw was al overleden.