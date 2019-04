Harmonie De Verenigde Vrienden combineert concert met comedy van Jan-Bart De Muelenaere Sam Vanacker

16 april 2019

15u11 2 Hooglede Komende zaterdag 20 april organiseert de Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Hooglede-Gits het jaarlijkse lenteconcert in de Gulden Zonne. Wegens het grote succes van het concert van de harmonie met ‘Die Verdammte Spielerei’ twee jaar geleden wordt dit keer opnieuw voor een komische noot gezorgd.

“We gaan het lenteconcert opnieuw combineren met wat comedy onder de titel ‘Comedy in Concert’”, legt Tomas De Meyer van de Verenigde Vrienden uit. “We doen dit samen met comedian Jan-Bart De Muelenaere die doorheen het concert voor wat grapjes en spitsvondigheden zal zorgen. Het belooft dus niet alleen een muzikale avond te worden, maar vooral ook een plezante avond.”

Samen met de Nacht van de Punch en het Kerstaperitiefconcert vormt het Lenteconcert een van de drie grote evenementen van het jaar voor de Hoogleedse harmonie. “Het wordt ondertussen ook traditie dat het Lenteconcert een vaste datum krijgt, namelijk de derde zondag van april. Maar omdat op deze datum dit jaar ook Pasen valt, schuiven we voor een keer het concert op naar de avond er voor, dus op paaszaterdag. Beter bekend als Stille Zaterdag, maar we beloven dat het die avond in De Gulden Zonne alvast niet zo stil zal zijn”, aldus nog De Meyer.

Kaarten zijn te bestellen via de website van de gemeente op https://webshop.hooglede.be. Deze kosten 10 euro voor volwassenen en slechts 2 euro voor -12 jarigen. Ook aan de deur zijn zaterdag nog kaartjes te koop. Het concert start om 19.30 uur.