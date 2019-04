Gulden Zonne viert 25 jaar met feestweekend Sam Vanacker

16 april 2019

18u13 6 Hooglede De Gulden Zonne in Hooglede bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend van donderdag 25 april tot en met zondag 28 april. Er werd een aanbod samengesteld voor zowel muziek-, film- als theaterliefhebbers.

“We trekken het feest op gang op donderdag met Le Fidèle, de veelbekroonde film met een glansrol voor Matthias Schoenaerts”, legt Annelies Catteeuw van de Dienst Vrije Tijd uit. “Op vrijdag staat er een nieuwe Trimart-avond op het programma, met de Brugse coverband Cosy Corner. Elke bezoeker wordt getrakteerd op een Trimartbier. Op zondag ten slotte staat het jonge talent van harmonie De Verenigde Vrienden op het podium. Het jeugdorkest zorgt namelijk voor live muziek bij de familievoorstelling ‘Alleendje’ van theatergezelschap Tweelicht & Zoon. Doorlopend is er ook een fototentoonstelling te bewonderen van Hoogledenaar Erwin Acke.”

Volgens cultuurschepen Frederik Sap (Allen 8830) heeft De Gulden Zonne in haar 25-jarige bestaan niet aan belang ingeboet, integendeel. “De zaal is bijzonder populair. Ik schat dat er in het komende anderhalf jaar elk weekend wel wat te doen is in De Gulden Zonne. We blijven ook investeren. De gevel werd zeven jaar geleden nog vernieuwd, de foyer werd helemaal opgefrist, recent werd er een nieuw filmscherm in gebruik genomen en kaarten bestellen kan al langer via een digitaal reservatiesysteem. Een cultuurzaal zoals dit, pal in het centrum van Hooglede, is per slot van rekening van onschatbare waarde.”

Volgens Annelies Catteeuw zijn de Trimart-avonden sinds de lancering in oktober vorig jaar een vaste waarde geworden. Dat zijn relatief kleinschalige culturele evenementen, gaande van optredens tot comedy-avonden, die op regelmatige basis plaatsvinden in de foyer van De Gulden Zonne. “Bij de lancering in oktober was er toch zestig man aanwezig, terwijl het optreden van JtotheC toch ook een pak volk op de been bracht.”

Tafelkleedjes van secretaris

Op de Trimard-avonden wordt de Foyer telkens in een speciaal jasje gestopt, terwijl er ook telkens Trimard-bier geschonken wordt. Dat is een stevige tripel met een speciaal door de gemeente ontworpen Trimard-etiket. En aan dat etiket hangt een verhaaltje vast. “Toen onze algemeen directeur hoorde dat ik de tafeltjes van de foyer in een vintage-jasje wou stoppen bood hij spontaan enkele stofjes aan”, zegt Annelies. “Rik Dekens bleek in z’n kelder nog veel stoffen van zijn ouders te hebben bewaard, waaronder enkele stoffen met heel leuke bloemenprints. Dat zijn uiteindelijk prima tafelkleedjes geworden. We vonden de print zo mooi dat de dezelfde bloemetjes ook verwerkt hebben in het etiket van ons Trimard-bier.”