Grote opkomst voor allerlaatste kerstboomverbranding CDR

20 januari 2019

Voor de allerlaatste keer was het zaterdagavond op ’t Cringhene genieten van een knetterend kampvuur van brandende kerstbomen. Het gemeentebestuur besliste omwille van ecologische redenen om kerstboomverbrandingen voortaan niet meer toe te laten, wat onmiddellijk de doodsteek betekent voor de traditie van de Oud-Scouts. “We hebben hier alle begrip voor”, aldus Joost Rambour. “Die kerstboomverbranding zorgt echt voor een enorme rookwolk.” Maar net omdat het de allerlaatste verbranding was, werd er extra genoten. “We zijn zeer tevreden want de opkomst was enorm”, gaat Joost verder. “Met de vriestemperaturen waren ook de scoutslokalen opgesteld, maar het viel op dat veel mensen toch buiten bleven om te genieten van het vuur. Dat brandde van 18.30 uur tot rond middernacht. In totaal verbrandden we zo’n 250 kerstbomen. Die kwamen niet enkel van in Gits, maar haalden we ook op in omliggende containerparken.

Volgend jaar wil de Oud-Scouts opnieuw een winters evenement organiseren. Maar dan met vuurkorven en zuiver hout in plaats van met kerstbomen.