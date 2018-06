Groep 21 wil 500 extra stemmen binnenrijven 25 juni 2018

Groep 21 heeft hun kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Lijsttrekker van dienst is Kristof Pillaert. Plaatsen twee en drie worden ingenomen door Lies Colpaert en Thomas De Meyer. Wim Vansteelant duwt. Jongste kandidaten op de lijst zijn Michiel Moeyaert en Hanne Deceuninck. Zij staan op de 17de en 18de plaats, zijn beiden 20 en nog student. Andere opmerkelijke naam is Olivier Seurinck op plaats 15. Hij woonde jarenlang in Zuid-Afrika maar wil zich nu inzetten voor Hooglede. In totaal telt de lijst 11 nieuwe namen, 10 kandidaten zijn van Gits, 11 van Hooglede. "Het is onze ambitie om de grootste partij te blijven en mee te besturen. We mikken op 500 stemmen meer dan in 2012", klinkt het ambitieus.





(CDR)