Groep 21 stelt drie kandidaten voor 01 maart 2018

De nieuwe politieke partij Groep 21 heeft drie nieuwe kandidaten voor de kieslijst voorgesteld. Het gaat om Michiel Moeyaert, Olivier Seurinck en Els Werbrouck. Met 20 jaar is Michiel de jongste kandidaat. De student biochemie woont aan de Bruggesteenweg in Gits en is de zoon van Carl Moeyaert van nv Vermo. In zijn vrije tijd is hij jeugdscheidsrechter bij VP Gits. Olivier Seurinck (40) woont in de Hogestraat in Hooglede en werkt bij RPC bpi Indupac in Roeselare. Na dertien jaar in Zuid-Afrika woont hij met zijn gezin sinds twee jaar opnieuw in Hooglede. Els Werbrouck (43) woont in de Spoorwegstraat in Onledemolen en is de echtgenote van Filip Willaert van Vervoer Willaert. Els was lange tijd een van de stuwende krachten van het oudercomité in Gits en is lid van Markant. Verder zet ze zich voor het jeugdvoetbal in Gits. (SVR)