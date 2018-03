Groep 21 maakt twee nieuwe kandidates bekend 30 maart 2018

02u36 0

Nadat lijsttrekker Kristof Pillaert eerder deze maand Michiel Moeyaert, Olivier Seurinck en Els Werbrouck al voorstelde als nieuwe kandidaten op de lijst van Groep 21 (de voormalige N-VA van Hooglede), werden er maandag met Melissa Debacker (28) en Jolien Roose (27) opnieuw twee namen bekend gemaakt. Melissa is mama van twee en woont samen met Jan Dereyne in de Stationsstraat in Gits.





Tot recent werkte ze als sportcoördinator in Dominiek Savio, maar sinds kort werkt ze als kwaliteitscoördinator bij vzw Paideia. Jolien woont op St. Jozef De Geite met haar vriend Gert-Jan en werkt als uitzendconsulente bij Experza. Ze is onder meer actief binnen Chiro 't Geetje. (SVR)