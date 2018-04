Groenen 'ploggen' erop los 16 april 2018

Ploggen krijgt steeds meer navolging in onze contreien. Het gaat om een vrij nieuwe fitnesstrend die komt overgewaaid uit Zweden. De Hoogleedse groenen waagden er zich zaterdagnamiddag aan. "Het gaat om een combinatie van joggen en het verzamelen van zwerfvuil", vertelt voorzitter Chiron Poitié. "Je werkt ermee aan je conditie en het straatbeeld ziet er meteen een pak netter uit. Een win-winsituatie dus. In een klein uurtje tijd verzamelden we een volle restafvalzak en een halve PMD-zak. Met weinig moeite haal je dus al snel resultaat. Nu waren we maar met drie, maar we willen dit initiatief meer ruchtbaarheid geven en hopen dat we de volgende keer meer mensen kunnen motiveren om samen aan ploggen te doen." (VDI)