Groendienst Mariasteen 200 kilo lichter? UITDAGING VAN 50 COLLEGA'S TE ZIEN IN 'VANDAAG OVER EEN JAAR' SAM VANACKER CHARLOTTE DEGEZELLE

22 maart 2018

02u51 0 Hooglede De groendienst van beschutte werkplaats Mariasteen is vanavond te zien in de tweede aflevering van 'Vandaag over een jaar', het nieuwe programma van Cath Luyten op één. De 50 groenarbeiders engageerden zich om op een jaar tijd samen 200 kilo af te vallen.

4.735 kilogram. Dat was het totale gewicht van de arbeiders toen ze op 1 januari 2017 samen op een weegbrug gingen staan. Goed voor een stevig gemiddelde van 94,7 kilogram per persoon. "Te veel", vond coördinator Paul Vandenbroucke. Om daar wat aan te doen, startte hij met het project 'Fit For Work' en schreef hij z'n team in voor het programma.





"Mijn mensen moeten voornamelijk fysieke arbeid verrichten, maar qua fitheid was er nog werk aan de winkel. Sporten gebeurde weinig tot nooit, terwijl ook slechte voedingsgewoontes geen goed deden. Met 'Fit For Work' wou ik daar wat aan doen. Twaalf maanden lang hebben we elke maand aan sport gedaan. We zijn begonnen met wandelen en hebben een partijtje gevoetbald, later zijn we onder meer gaan spinnen, hebben we gefitnesst en volgden we een cursus zelfverdediging. Daarnaast werkten we elke maand rond een thema. Zo was juni de watermaand en was augustus suikervrije maand."





Selfie met glas water

"Het begon aarzelend, maar na een eerste bezoek aan de studio zat het enthousiasme er al goed in. We maakten filmpjes van de activiteiten met de smartphone en steeds vaker werd de cola in de refter achterwege gelaten. Sommigen kwamen me zelfs de inhoud van hun brooddozen tonen. Ik kreeg zelfs selfies van mensen die trots een glas water omhoog hielden. Of dankbare ouders die me mailden om te zeggen dat hun zoon negen kilo afgevallen was. Zo'n dingen deden enorm veel deugd. Anderzijds zijn er ook een paar mensen die minder enthousiast waren, wat uiteraard hun recht is. Ik kon de mensen per slot van rekening niet verplichten."





Orian Vandenhende (54) is dankzij het project acht kilo kwijt geraakt en zit nu op 92 kilo. Hij zit vanavond samen met Paul in de zetel bij Cath Luyten. "Het strafste wat we gedaan hebben? Nooit in m'n leven heb ik meer gezweet dan op die spinningfiets", getuigt hij. "Ik heb er drie dagen spierpijn aan over gehouden, maar nadien voel je echt wel een verschil. Ik ben stukken fitter dan vroeger. Nu komt het erop aan om op gewicht te blijven, want anders zou alles voor niets zijn geweest. Voortaan neem ik zo vaak mogelijk de fiets en de grootse vettigheid laat ik staan."





Orian is lang niet de enige die dankzij het project beter op z'n voeding en lichaamsbeweging is gaan letten. "Er zijn zelfs mensen die zich hebben aangesloten bij een sportvereniging. Dat maakt het allemaal de moeite waard", besluit Paul. Of het doel effectief gehaald werd en of de groenarbeiders 200 kilo lichter waren op 1 januari 2018, vertellen Paul en Orian vanavond op één.