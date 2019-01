Gratis weerbaarheidstraining voor kinderen Sam Vanacker

09 januari 2019

14u49 0 Hooglede Het Huis van het Kind in Hooglede organiseert in samenwerking met het bedrijf Superswan gratis weerbaarheidstrainingen voor 11-, 12- en 13-jarigen.

De achtdelige lessenreeks vindt plaats op dinsdagavond in zaal Den Akker. Lesgever is Steven Swaenepoel, bekend van de Hoogleedse jiu-jitsuclub Shudokan. In ‘Rots en Water’, zoals de cursus heet, wordt gewerkt rond zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfcontrole, zelfverdediging en weerbaarheid. De lessen lopen van 23 april tot en met 11 juni.

Op dinsdag 19 maart vindt om 19.30 uur een infoavond plaats in de Gulden Zonne voor ouders, opvoeders en geïnteresseerden. Inschrijven voor de cursus kan via huisvanhetkind@hooglede.be of op 051/23.13.96.