Hoogleeds goochelaar Francky Descamps, die vorig jaar nog de Gulden Zonne vol wist te krijgen voor het goede doel, organiseert dit jaar opnieuw een evenement ten voordele van sos Zoutmijnkinderen in India. Dit jaar treedt Frankini op vrijdag 9 en zondag 11 februari op in de Zilveren Lepel in Hooglede, waar hij aan 'tablehopping' of goochelen aan tafel doet bij de klanten. Er dienen vooraf plaatsjes gereserveerd te worden via het restaurant. (SVR)