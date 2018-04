God zal blij zijn: Sancta Rosa wint erfgoedverkiezing 24 april 2018

02u30 0 Hooglede Het instituut Sancta Rosa, zoals woonzorgcentrum Ter Linde na WO II heette, is met 324 stemmen verkozen tot het favoriete stukje erfgoed van de gemeente. Café Den Engel kreeg 160 stemmen, gevolgd door de O.L.V-processie met 152 stemmen. Hugo Verhenne van erfgoedcel TERF spreekt van een enorm succes.

In Hooglede organiseerde erfgoedcel TERF in samenwerking met het gemeentebestuur de voorbije maanden een kiescampagne, met tientallen affiches en plakkaten in het straatbeeld die telkens een van de zeven kandidaat-erfgoedstukken aanprezen. De verkiezingskoorts bereikte zondag met Erfgoeddag een hoogtepunt in Ter Linde, waar 452 mensen hun stem gingen uitbrengen in een kieshokje. "De opkomst heeft onze verwachtingen overtroffen", zegt Hugo Verhenne van TERF. " We hadden 200 stembiljetten laten drukken. Ter plaatse hebben we er nog meer dan dubbel moeten bijprinten."





Sancta Rosa kwam met een flinke voorsprong als winnaar uit de bus.





"De personeelsleden van Ter Linde deden hun uiterste best. Verkleed als nonnetjes en paters vertelden ze de kiezers dat God het hen zou lonen als ze op nummer 7 stemden. Daar konden zelfs de reus en de mooie stand van de Heemkundige Kring niet tegenop. Al zijn er in mijn ogen geen verliezers. De verkiezing was een succes en alle kandidaten worden duidelijk diep gekoesterd." (SVR)