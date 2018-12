Gitse badmintonclub speelt met de kerstmuts op Sam Vanacker

22 december 2018

11u32 0 Hooglede Opmerkelijk zicht in sporthal Ogierlande vrijdagavond. De Gitse badmintonclub organiseerde er voor het eerst een kerstwedstrijd. De leden wisten het thematornooi te appreciëren en stonden op het plein mét kerstmuts.

De badmintonclub van Gits bestaat intussen 42 jaar en telt op dit moment 115 leden. “We beslisten om 2018 af te sluiten met een ludieke uitsmijter”, vertelt Jonas Maes. “Voor ons allereerste kersttornooi riepen we de leden op om in thema te komen opdagen en daar kregen we heel wat respons op. Om het kerstthema nog wat extra in de verf te zetten speelden er tijdens de wedstrijdjes ook wat kerstmuziekjes en won de mooist uitgedoste speler een extra prijs. Alle plaatsen waren overigens snel bezet. Het begin van een nieuwe jaarlijkse traditie.”

Maes geeft nog mee dat geïnteresseerden steeds welkom zijn, ongeacht niveau. Op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond speelt de club in Gits. Op donderdagavond is het in Hooglede te doen. Contact opnemen kan via jonas@maessport.be of 0474 27 09 39