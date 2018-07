Gitsbergstraat open tijdens verlof 20 juli 2018

Omwille van de veiligheid besliste de Provincie West-Vlaanderen, die verantwoordelijk is voor de aanleg van de fietspaden aan weerszijden van de Gitsbergstraat, eerder om tijdens de werken de straat volledig af te sluiten, ook in het weekend. Maar tijdens het verlof geldt die maatregel niet en is de straat open voor het verkeer. Wel is er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. (SVR)