Gilbert Maes (69) van 't Hoge overleden 02u54 25

Gilbert Maes van café De Parnassusberg op 't Hoge in Hooglede is woensdag plots overleden. De geliefde cafébaas werd 69 jaar. "Tien dagen geleden kreeg Gilbert last van hoofdpijn en duizelingen. Vorige week ontdekten de dokters dat hij met een gezwel in zijn hoofd zat", vertelt weduwe Lisette Serry (74). "Niets kon nog baten, maar het is toch veel sneller gegaan dan ik verwacht had." Gilbert Maes werd geboren op 5 januari 1948 en stond al sinds 1980 achter de toog van het welbekende café in de Hogestraat. Veertig jaar lang was hij actief bij de brandweer en veertig jaar was hij bestuurslid van 't Hoge Kermis. Onlangs nog gaf hij de fakkel van die festiviteiten door aan een jongere generatie. De begrafenisdienst vindt plaats in de Sint-Amanduskerk van Hooglede op 28 december om 11 uur. Gilbert een laatste groet brengen kan in de Hogestraat 168 tussen 14 en 19 uur op dinsdag en woensdag. (SVR)