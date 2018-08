Gidos Rolstoelhockeyclub verovert tiende titel op rij 09 augustus 2018

De Gidos Rolstoelhockeyclub is voor het tiende opeenvolgende jaar Belgisch kampioen geworden in de Superleague, de hoogste klasse in de Belgische e-hockeycompetitie. Die titel werd gevierd in Hoeve Ter Kerst, een boerderij waar mensen met en zonder beperking samenkomen. Het is een sociaal tewerkstellingsproject van Mariasteen en een woonproject van Dominiek Savio.





(CDR)