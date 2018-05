Gezinsfietstocht in het spoor van Suske en Wiske 30 mei 2018

Het 5 Spaken Comité gaat op zondag 10 juni Suske en Wiske achterna met de jaarlijkse gezinsfietstocht 'De Frisse Vitesse'. Er is een route van 15 kilometer voorzien en een route van 40 kilometer. Telkens worden kleine landwegen verkend. Meerijden kost 3 euro en starten kan tussen 10 en 15 uur aan speelplein Zoeber. Aan domein 't Cringhene in Gits is een halte voorzien. Er is doorlopend animatie en er kan ook gepicknickt worden. Speciaal voor de papa's kan er een uitgebreid lunchpakket besteld worden. Voor de speurneuzen is er opnieuw een fietszoektocht voorzien. Inschrijven voor de picknick kan via 5spakencomite@gmail.com of 0496/83.36.80.





(SVR)