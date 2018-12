Gescheiden fietspad aan weerszijden van Gitsberg is af Sam Vanacker

21 december 2018

22u39 0 Hooglede Het gescheiden fietspad aan weerszijden van de Gitsberg is klaar. De weg en de fietspaden zijn officieel open gesteld vanaf 22 december.

Sinds het begin van de zomermaanden werden heel wat aarde aangevoerd, werden nieuwe grachten getrokken en werden rioolaansluitingen gelegd. De fietspaden zelf zijn uitgevoerd in afgeborsteld beton. De laatste weken werd de hand gelegd aan een aangepaste ledverlichting die zowel de weg als het fietspad verlicht. In de loop van het voorjaar moeten nog enkele bermen worden ingezaaid en zal er nog kleurcoating worden aangebracht op de punten waar het fietspad terug aansluit op de weg.

“Het project is een meerwaarde voor onze gemeente”, zegt schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V). “De enkelrichtingsfietspaden garanderen de veiligheid van de fietsers terwijl het karakter van de typische kasseiweg behouden blijft.”

In de loop van het voorjaar zorgt de gemeente in het kader van het tegengaan van wateroverlast nog voor een aangepaste gracht en bijhorende waterbuffer, zodat overtollig regenwater via de noordoostelijke flank van van de Gitsberg vertraagd afgevoerd wordt.