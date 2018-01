Gemeenteschool pakt uit met spektakel 'WAANZINNIGE BOOMHUT'-BOEKEN VORMEN INSPIRATIE VOOR STUK SAM VANACKER

23 januari 2018

02u39 0 Hooglede De gemeenteschool van Hooglede is een indrukwekkend totaalspektakel rond De Waanzinnige Boomhut-boekenreeks op poten aan het zetten. Het gaat om een initiatief van juf Heide Boussier, wiens dochtertje Lina (9) grote fan is van de boeken. Eind deze maand worden in de Gulden Zonne zo'n 1.200 toeschouwers verwacht.

Heide schreef vorige zomer zelf het scenario voor wat de grootste productie uit de schoolgeschiedenis moet worden. "Mijn dochter is normaal gesproken niet zo'n grote lezer. Tot ze vorig jaar de boeken van De Waanzinnige Boomhut ontdekte. Allemaal las ze ze in één ruk uit, dus als mama én juf kon ik niet achter blijven. De fantasie van auteurs Andy Griffiths en Terry Denton sprak me zodanig aan dat er gaandeweg een idee ontstond voor een toneelstuk op school", vertelt Heide.





"Onze directrice Annick Cornette was onmiddellijk te vinden voor het voorstel en ik kreeg carte blanche." Heide kroop in haar pen en liet de teugels van haar fantasie stevig vieren. "Andy en Terry krijgen van hun baas meneer Grootneus de opdracht om dertien nieuwe verdiepingen bij te bouwen op één dag tijd, wat dertien waanzinnige taferelen vol muziek en dans oplevert. Zo komen er zeemeerminnen terecht in een bad met mensetende haaien, de bestelde zee-aapjes blijken echte apen te zijn, de marshmallowmachine slaat tilt met een snoepjesmodeshow tot gevolg, er wordt een babydinosaurusknuffeltuin gebouwd, er zitten ninjaslakken op de maan. Alles kan en mag. De rollen van Andy en Terry worden telkens door leerkrachten gespeeld, terwijl de verschillende klassen in staan voor de acts. Al is het script in feite slechts een leidraad. De leerlingen hebben zelf ook meegeholpen het verhaal vorm te geven."





Binnenkort première

Elke leerkracht neemt een act voor zijn of haar rekening en voor de omkadering werd begin september een oproep gelanceerd. Al gauw werden acht werkgroepen opgericht waarin leerkrachten, ouders en grootouders zich onder meer om decor, kostuums, rekwisieten en grime bekommeren. Zo bouwde de werkrgroep decor zelfs eigenhandig een uit de kluiten gewassen boomhut. Intussen zijn alle leerlingen, goed voor vijftien groepjes met samen ruim 300 kinderen, al maanden duchtig aan het repeteren voor de première op 26 januari. "We doen elk jaar wel ons best om wat moois in elkaar te steken, denk maar aan de opendeurdag, maar dit keer gaan we wel heel erg ver", pikt collegaleerkracht en lid van de kernwerkgroep Renny Verholle in. "Een productie van deze omvang kan je maar om de zes jaar op poten zetten. Ik garandeer u dat spektakel verzekerd is. Het wordt een lust voor het oog voor jong en oud."





Intussen zijn al zeker drie van de vijf voorstellingen in de Gulden Zonne op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari volledig uitverkocht. Tickets kosten 7 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen en kunnen worden besteld via de webshop van de gemeente.