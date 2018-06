Gemeenteraadsvoorzitter start eigen partij RIK DEBEAUSSAERT GAAT VOOR LAGERE BELASTINGEN EN 'SCHEUT GEZOND BOERENVERSTAND' SAM VANACKER

15 juni 2018

03u00 0 Hooglede Gisteren werd er een gloednieuwe politieke partij onder de doopvont gehouden in het oud gemeentehuis van Gits. 'Anders' is een tweemanspartij die bestaat uit huidig gemeenteraadsvoorzitter Rik Debeaussaert en politiek nieuwkomer Jeanique Vanpeteghem.

Lange tijd was de politieke toekomst van Rik Debeaussaert (55) onduidelijk. In 2012 was hij nog lijstduwer bij Samen Sterk, maar sinds die partij kopje onder ging, zetelt de Gitsenaar als onafhankelijke in de gemeenteraad. Oppositiepartij N-VA kon recentelijk opvallend vaak op zijn steun rekenen. En aangezien de zetelverdeling met 11 tegen 10 nipt is, is de zetel van Debeaussaert eentje die doorweegt. Mogelijk zit 'Anders' na 14 oktober in een vergelijkbare positie.





"Er zijn twee grote blokken, geen drie", opent Debeaussaert. "Aan de ene kant heb je Groep 21 en aan de andere kant zitten CD&V en Allen 8830. Die laatste twee neem ik samen, want ze maakten al afspraken. Dit staat tussen de regels door te lezen in hun krantje en werd me bevestigd uit goede bron. Ik kan met beide kanten door de deur en wil met iedereen samenwerken. Het feit dat de twee grote blokken nu al de postjes aan het verdelen zijn, vind ik niet kunnen."





Als voormalig schepen en voorzitter van het Veld-en wegritcomité behoeft Debeaussaert weinig introductie. Grootse verrassing is Jeanique Vanpeteghem (54) . Ze werkt als diensthoofd Bewonerszorg in woonzorgcentrum Ter Linde in Gits, is getrouwd met Ivo Myngheer en is de moeder van de in 2016 overleden wielrenner Daan Myngheer. Jeanique is al jaren een goede vriendin van Rik. Om privéredenen kon ze niet aanwezig zijn op de persvoorstelling gisteren.





Bejaardenwoningen

De partij stelde meteen al enkele programmapunten voor. "Lagere belastingen en een scheut gezond boerenverstand. Flexibele openingsuren voor de kinderopvang voor werknemers met onregelmatige uren. Verder vinden we dat de oude jongensschool beter afgebroken wordt om plaats te maken voor bejaardenwoningen. Nog in Gits kunnen we ook beter het cultureel centrum afbreken en een nieuwe cultuursite voorzien. Daarnaast moet in elke gemeente een centrale beveiligde vrachtwagenparking komen waar chauffeurs kunnen overnachten. En parkeerplaatsen in het groen voor mobilhomes."





Postjes

Nog dit: zowel Rita Demaré (CD&V) als Frederik Sap (Allen 8830) ontkennen dat er nu al 'postjes' verdeeld zijn. De burgemeester lacht het gerucht weg. "Blijkbaar hoort Rik de muren praten. Van een voorakkoord is geen sprake. Deze legislatuur hebben we goed samengewerkt met Allen 8830, maar hoe de kaarten na 14 oktober liggen, bepaalt de kiezer."





Meer over Rik Debeaussaert

politiek