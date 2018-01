Gemeente zamelde 9.685,50 euro in voor Music For Life 26 januari 2018

Alle initiatieven voor Music For Life op Hoogleeds grondgebied hebben samen 9.685,50 euro opgebracht. Dat heeft OCMW-voorzitter Dimitri Carpentier (Allen 8830) geantwoord op een vraag van oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep 21).





Eerder had het gemeentebestuur al besloten het ingezamelde bedrag, tot een maximum van 10.000 euro, te verdubbelen. Bij een hoger bedrag zou de steun verdeeld worden over de goede doelen. "Aangezien het totaalbedrag lager is dan tienduizend euro, gaan we het dus verdubbelen", zegt Carpentier. (SVR)