Gemeente plant afschaffing verdwenen voetwegen Sam Vanacker

27 december 2018

19u03 0 Hooglede Er is een openbaar onderzoek lopende voor de afschaffing van twee stokoude voetwegen in Hooglede. Het gaat om sentier 55 en sentier 39. Beide wegen zijn nog te zien op de Atlas der Buurtwegen uit 1840, maar zijn in de praktijk volledig verdwenen.

Zo ligt sentier 55 in de omgeving van de Beverenstraat ten zuiden van de R32. Dat straatje is op vandaag echter niet meer zichtbaar. Strikt genomen mag er echter niet gebouwd worden op een openbare weg, dus moet het onzichtbare straatje eerst afgeschaft worden alvorens er een bouwdossier ingediend kan worden. De afschaffing kadert in de plannen voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein op die locatie.

De afschaffing van oude onbestaande voetwegen is overigens schering en inslag in zowat alle Vlaamse gemeenten. Dat heeft alles te maken met de digitalisering van de archieven van de laatste jaren. Tot diep in de twintigste eeuw werd er met het bestaan van die oude wegen geen rekening gehouden in bouwdossiers, met alle gevolgen van dien.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 december 2018 tot en met 15 januari 2019. Het dossier met de daarbij horende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en kan elke werkdag van 9 uur tot 12 uur worden ingekeken en op vrijdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur.