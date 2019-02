Gemeente leert je gratis omgaan met defibrillator Sam Vanacker

04 februari 2019

15u05 0 Hooglede Dit voorjaar organiseert de gemeente Hooglede zes opleidingen van twee uur over brandveiligheid, reanimatie en het gebruik van een AED-toestel of defibrillator. Geen overbodige luxe, want in Hooglede hangen ondertussen al vijftien defibrillatoren.

De opleiding richt zich op verenigingen en individuen en is gratis. Drie opleidingen vinden plaats in het brandweerarsenaal van Hooglede op maandagavond 18 februari, 4 maart en 8 april. De drie andere sessies in het brandweerarsenaal van Gits op donderdagavond 21 februari, 7 maart en 11 april. Telkens van 19.30 tot 21.30 uur.

Ter info geven we nog even de locaties van de vijftien AED-toestellen in de gemeente mee. In Hooglede hangt er een defbrillator bij FC Eendracht Hooglede, het gemeentehuis, Zaal Geitenhove, de gemeenteschool en de Atlantahal. Infopunt Trimard beschikt over een mobiel toestel. In Gits zijn er AED-toestellen te vinden bij het Buurtwinkeltje van Savio, Ter Linde, het Stationnetje, Sporthal Ogierlande, KVP Gits en domein ’t Chringhene. Verder wordt er op De Sleedoorn een toestel gedeeld met Staden. Ten slotte hebben restaurant De Zilveren Lepel en firma Sadef ook een privétoestel in huis.

Inschrijven voor de opleiding kan op webshop.hooglede.be.