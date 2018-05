Gemeente haalt mobiel AED-toestel in huis 30 mei 2018

Op de verhuurdienst van de gemeente kan je voortaan een mobiel AED-toestel huren. Het gaat om een draagbare defibrillator die bij evenementen allerhande in noodsituaties kan gebruikt worden. Met de aankoop van het nieuwe toestel zijn er nu in totaal veertien toestellen ter beschikking op Hoogleeds grondgebied. Dat is inclusief het toestel op de Sleedoorn, dat gedeeld wordt met Staden. In de loop van het najaar worden AED-opleidingen voorzien. Op heel korte termijn zijn er vijf nieuwe AED-toestellen bijgekomen in Hooglede. Dat is te wijten aan gemeenteraadsvoorzitter Rik Debeaussaert en oppositiepartij Groep 21. Vorige winter drukten zij het voorstel om vijf nieuwe toestellen aan te kopen door de gemeenteraad. (SVR)