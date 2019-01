Gemeente gaat nieuwe multifunctionele veegmachine van 200.000 euro kopen Sam Vanacker

29 januari 2019

10u14 0 Hooglede Hooglede is van plan om een nieuwe multifunctionele veegmachine in huis te halen en trekt daar tweehonderdduizend euro voor uit.

“De nieuwe machine zal veelzijdig gebruikt kunnen worden. Zo zal er nat geborsteld kunnen worden, wat met onze huidige veegmachine niet mogelijk is. Verder beschikt de machine ook over een zuigarm waarmee bladkorven geledigd kunnen worden. Ook mooi meegenomen is dat er een waterreservoir kan geïnstalleerd worden om gemeentelijke plantsoenen te bewateren”, zegt Schepen Rik Vanwildemeersch (CD&V).

Oppositieraadslid Jan Lokere (Groep21) had bedenkingen bij de hoge aankoopprijs. “Ik ga ervanuit dat de vergelijking tussen de kosten van huren en kopen grondig bestudeerd werd. Anderzijds is het belangrijk dat onze gemeentelijke technische dienst goed uitgerust is.” De aankoop werd goedgekeurd.