Geen slagerij meer, maar wél kraampje op markt 31 januari 2018

02u48 0 Hooglede Sinds slager Marc eind vorig jaar de deuren sloot, zit Hooglede al een tijdje zonder beenhouwerij. Daar passen Pieter en Annelies van de gelijknamige slagerij in Gits nu een mouw aan. Vanaf zaterdag staan medewerkers Alexander Declerck en Ann Verslype elke maandagmiddag en zaterdagvoormiddag met een kraam op de markt van Hooglede.

Zaakvoerder Pieter Vanackere was eerder al vragende partij om op de markt van Hooglede te mogen staan, maar omdat de gemeente vreesde voor concurrentie, werd dat toen niet toegestaan. Nu contacteerde het gemeentebestuur zélf de Gitse slager, die ook een zaak in Alveringem heeft.





"We merken dat de vraag er zeker is. Regelmatig krijgen we hier ouderen uit Hooglede over de vloer voor wie een verplaatsing naar Gits niet altijd even evident is. Bovendien hebben we heel wat ervaring in huis wat markten betreft. Zo staan we met ons kraam op maandagochtend in Diksmuide, op dinsdag in Heist, op donderdag in Meulebeke en op vrijdag in Oostrozebeke."





Aan dat rijtje wordt zaterdag dus Hooglede toegevoegd. (SVR)