Geen protest, dus bewoners schenken opnieuw 'Ieperiet' 29 augustus 2018

De bewoners van de Ieperstraat in Hooglede organiseren op zondag 9 september de vierde editie van d'Ieperstraatfeesten op de parking van Colruyt. Op het programma staan optredens, heel wat kinderanimatie, een barbecue, een tombola en een verkiezing van de mooiste taart. Bovendien kunnen bezoekers opnieuw proeven van het zelfgemaakte aperitief 'Ieperiet', een rokend gifgroen drankje dat geserveerd wordt met droog ijs. "In de eerste plaats verwijst de naam uiteraard naar de Ieperstraat en niet naar het mosterdgas", zegt Kurt De Vuyst van de organiserende werkgroep. Hij liet vorig jaar al weten dat, indien iemand zich toch geschoffeerd zou voelen, de werkgroep de naam van het aperitief zou veranderen. "Maar er is alleszins geen protest binnengekomen", zegt Kurt. Nieuw is dat er dit jaar voor het eerst een kinderrommelmarkt gehouden wordt tussen 11 en 14 uur. Iedereen is welkom, ook wie niet in de Ieperstraat woont. Kaarten voor de barbecue zijn te bestellen op 0472/42.12.90. Wie een standje op de kinderrommelmarkt (voor jongeren tot 14 jaar) wil, kan mailen naar stijncoelus@gmail.com. (SVR)