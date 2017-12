Geen kerstlichtjes in Sleihage of De Geite? 02u55 0

Gemeenteraadslid Lies Casteleyn (N-VA) heeft zich tijdens de voorbije gemeenteraad afgevraagd waarom er geen kerstverlichting is in Sleihage of in Sint-Jozef De Geite. "Mijn felicitaties voor het werk in de dorpskernen van Hooglede en van Gits. Het resultaat mag gezien worden. Alleen spijtig dat er in Sleihage of in De Geite helemaal niets hangt." Bevoegd schepen Rik Vanwildemeersch (CD&V) reageerde dat de openbare kerstverlichting iets is dat in eigen regie gebeurt en dat zoiets nu eenmaal tijd kost om uit te rollen. "Maar volgend jaar doen we ons best om beide gehuchten erbij te nemen." (SVR)