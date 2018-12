Fuiven op nieuwjaarsdag met nineties-DJ Da Rick Sam Vanacker

12 december 2018

17u35 1 Hooglede Wie het nieuwe jaar meteen stevig wil inzetten, moet op 1 januari in zaal Den Akker zijn. Twee bevriende koppels organiseren er ‘The First New Years After Party’

Initiatiefnemers Frederik Desmet, Annelies Decoster, Jürgen Ghekiere en Natacha Goudsmet merkten dat ze vorig jaar op nieuwjaarsdag weinig om handen hadden. Dus ontstond bij Frederik het idee om op de eerste dag van 2019 iets te organiseren. “Oorspronkelijk waren we van plan een etentje te geven voor vrienden, maar dat plan is wat uit de hand gelopen”, lacht hij. “Aangezien er veel interesse was, beslisten we om een zaaltje te huren. Daaruit groeide dan het idee om het meteen wat grootser aan te pakken en een fuif op poten te zetten.”

Zo gezegd, zo gedaan en op 1 januari organiseren de vier vanaf 21 uur ‘The First New Years After Party’ in zaal Den Akker. Dj van dienst is dj Master of the Plaster. Dj Da Rick, een grote naam uit de jaren ‘90, komt ook plaatjes draaien. Al is ook de oorspronkelijke opzet van een etentje overeind gebleven. “In beperktere kring geven we vanaf 16.30 uur een etentje voor mensen die nood hebben aan samen zijn", gaat Frederik verder. “Om 18.30 uur gaat onze ‘first New Years Bar dan open. We voorzien tapas en voor de kinderen is er een springkasteel. Iedereen die na een bezoekje aan de familie een aperitiefje wil komen drinken is welkom.”

Voor de maaltijd (aperitief, soepje, hoofdgerecht en dessert, inclusief drank) betaal je 15 euro, kinderen 10 euro. Voor de eigenlijke fuif betaal je 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur, een glaasje cava en een consumptie inbegrepen. Frederik geeft nog mee dat die democratische prijzen te danken zijn aan de vele sponsors.

Tickets zijn te bestellen via de Facebookpagina van ‘The First New Years After Party 2019’ of via info@af-interieur.be.