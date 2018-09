Freinet De Kasteeltuin neemt middeleeuwse start 03 september 2018

De gloednieuwe freinetschool De Kasteeltuin in Gits heeft dit weekend een spetterende start genomen. Het deed dat in middeleeuwse stijl met zwaardvechten, kastelenbouwen, ponyritjes, een uilenshow en volksdansen. De kinderen werden omgetoverd tot ridders en prinsessen. "Het was een perfecte opwarmer", zegt coördinator Daisy Lootens. "We hebben er één groot familiefeest van gemaakt." Vandaag gaan zo op het domein van Dominiek Savio voor het eerst een zeventigtal kleuters en lagereschoolkinderen van start. Ouders, leerkrachten en de kinderen zelf hielpen de hele zomer lang om de leegstaande ateliers naast het kasteel van Dominiek Savio om te vormen tot klaslokalen, speelplaats en sanitair. (LSI)