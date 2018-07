Foutje van NMBS: Chiromeisjes moeten wachten op trein 23 juli 2018

02u27 0

De Chiromeisjes van Gits zullen hun kamp naar het Limburgse Beverlo niet gauw vergeten. Nadat ze door de treinstaking op 11 juli noodgedwongen een bus moesten inleggen voor de heenreis, hadden ze zaterdag opnieuw tegenslag, dit keer in de terugreis.





"Aangekomen in het station van Beverlo bleek dat onze trein niet reed op 21 juli. Nochtans hadden we die wel op voorhand gereserveerd bij de NMBS", vertelt leidster Lise Wydooghe. "Daar sta je dan met 102 kindjes op het perron." De leiding contacteerde de NMBS, die toegaf dat er een fout gebeurd was. "Ze hadden over het hoofd gezien dat het zaterdag de nationale feestdag was. Er zat niets anders op dan een uur te wachten op de volgende trein. Een flinke domper, al weegt dat uiteraard niet op tegen al het plezier dat we maakten op kamp." (SVR/CDR)