Flinke hinder verwacht door werken in de Hogestraat 02u48 0

Vanaf 8 januari wordt er gewerkt aan de nutsvoorzieningen in de Hogestraat ter hoogte van de nieuwe appartementen, waardoor de rijweg er tot eind januari volledig afgesloten zal zijn voor het verkeer. De werfzone loopt vanaf het rondpuntje aan de bibliotheek tot aan huisnummer 24.





Tussen vrijdagavond tot maandagochtend zal er mits gunstige weersomstandigheden wel doorgaand verkeer toegelaten worden, maar tijdens de week moeten automobilisten een omleiding volgen. Het verkeer richting Kortemark moet omrijden via de Kerkstraat, Grote Noordstraat, Ommegangstraat, Hogestraat en Kortemarkstraat. In de andere richting via de Hogestraat, Akkerstraat en Ieperstraat richting Hooglede-centrum. Er wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in een stuk van de Kerkstraat en een stuk van de Ommegangstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. (SVR)