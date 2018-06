Fietsexamen mét gevaarlijke oversteekplaatsen 14 juni 2018

02u37 0 Hooglede In het centrum van Hooglede hebben de leerlingen van het zesde leerjaar van zowel de Gemeenteschool als De Zonnebloem samen een praktisch fietsexamen afgelegd.

56 leerlingen legden met de fiets voor het eerst een examen af in volle verkeer. Het fietsexamen werd uitgewerkt door de politiezone RIHO, de scholen en de verschillende gemeentebesturen in de zone. De kinderen kregen eerst uitgebreid de kans om te oefenen, waarna ze een traject moeten afleggen waarmee ze tonen dat ze de verkeersregels onder de knie hebben. "Ook de iets gevaarlijkere oversteekplaatsen mijden we niet. Per slot van rekening rijden veel van deze kinderen straks met de fiets naar de Roeselaarse middelbare scholen", legt gemeentelijk mobiliteitsambtenaar Sophie Wittouck uit.





(SVR)