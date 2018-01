Familie Flodder verhuist naar Gits 23 januari 2018

02u40 0 Hooglede Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Unizo Hooglede-Gits vorige zondag werd het thema van Gits Kermis bekend gemaakt.

Waar vorig jaar nog president Trump ontvangen werd, kreeg Gits dt keer een heel ander soort gasten over de vloer. De activiteiten op Kermismaandag in september zullen allemaal in het teken van de Nederlandse hitserie Flodder staan. Terwijl schepen van feestelijkheden Mieke Debergh (Allen 8830) een speech over integratie hield, kwamen twee oude volgeladen Mercedessen opgereden, met een aanhangwagen met een bejaarde erin.





Er werd duchtig met voetzoekers gegooid op de parking en even later stond de voltallige familie Flodder in de sporthal. Ma Flodder, zonen Kees en Sjonnie, dochter Kees, opa Flodder, tot zelfs de buurman en de sociaal assistent toe. José Ghesquière alias opa werd uit de rolstoel gehesen en nam het woord: "Zootje ongeregeld allemaal. Zowel de bergbewoners als die in de put, dus gaan we het boeltje zelf wel regelen. Maar we gaan geen stekkerdraad zetten tussen Hooglede en Gits!", klonk het. In dezelfde adem dankte hij ook burgemeester Rita Demaré (CD&V), of 'opperma Flodder' voor de gastvrijheid in de gemeente. (SVR)