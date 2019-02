Ex-uitbater ’t Rozenhof riskeert jaar cel voor drugshandel LSI

05 februari 2019

13u19

Bron: LSI 0 Hooglede De voormalige uitbater van café ’t Rozenhof in Hooglede riskeert een jaar voorwaardelijke cel en een boete van tweeduizend euro voor drugshandel. Eind 2017 werd bij een huiszoeking speed, cocaïne, cannabis en xtc gevonden. “Ik ben van de drugs af nu. Ik ben goed wakker geschud”, zei Simon V. (33) op de rechtbank in Kortrijk.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek in Brugge bleek dat ook V. zich met de verkoop van drugs inliet. Hij gaf toe dat hij zelf al tien jaar cocaïne gebruikte. “Toen een goede vriendin van mij, Sarah Palaisy (29), stierf door een methanolvergiftiging in de Izegemse pop-upbar Pulobar kwam ik in een emotionele rollercoaster terecht. We hadden samen plannen, maar dat viel in het water. Het café was niet bedoeld als dekmantel voor de drugshandel. Uiteindelijk verdiende ik niks aan de verkoop.”

De openbare aanklager vroeg wel 13.670 euro drugsgeld verbeurd te verklaren. Het café van Simon V. ging uiteindelijk dicht. Vonnis op 5 maart.