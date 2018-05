Ex-medezaakvoerder La Palma: "Bvba zat met hoge schulden" 23 mei 2018

02u39 0 Hooglede Jordan Wilbers, de Nederlander die in oktober vorig jaar samen met vennoot Gerrie Nas de ter ziele gegane feestzaal La Palma overnam, laat weten dat hij niet betrokken was bij het roemloze einde van La Palma.

Wilbers stapte uit de bvba toen torenhoge schulden aan het licht kwamen. "Ik was nooit rechtstreeks betrokken bij de uitbating van La Palma", zegt de Nederlander nu. "Ik ben in de bvba gestapt in functie van mijn activiteiten in Nederland, maar achteraf gezien was dat een verkeerde keuze. Want in december vorig jaar kwam plots een heleboel rotzooi bovendrijven. Ik ontdekte dat de bvba met achterstallige rekeningen zat van jaren en ik heb toen mijn handen van de hele onderneming afgetrokken. Korte tijd later is Gerrie Nas inderdaad met de noorderzon verdwenen. Geen flauw idee waar die man nu uithangt. Spijtig dat het zo is moeten lopen", aldus de Nederlander.





Intussen heeft de familie Leroy, die eigenaar is van de zaal langs de Bruggesteenweg, voorlopig nog geen nieuws over een eventuele toekomst voor feestzaal La Palma.





(SVR)