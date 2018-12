Eindigen West-Vlaamse kurken straks als isolatiemateriaal? Provincie start grote inzamelactie Sam Vanacker

10 december 2018

12u24 0

Niet toevallig met de feestdagen in het verschiet lanceren de Provincie West-Vlaanderen, Beweging.net, de West-Vlaamse afvalintercommunales en de West-Vlaamse Milieufederatie samen de campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’. Bedoeling is om jaarlijks minstens 1 miljoen kurken in te zamelen en te recycleren.

De actie werd deze morgen afgetrapt in het houtatelier van maatwerkbedrijf Mariasteen in Gits. Daar worden de inzamelboxen vervaardigd. “In eerste instantie zullen 350 inzamelboxen verspreid worden over de hele provincie”, legt gedeputeerde voor Milieu Jurgen Vanlerberghe uit. “De boxen zullen dankzij de vrijwilligers van Beweging.net een plaatsje krijgen in ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken en andere openbare plaatsen. Als de box vol is, worden de kurken naar het containerpark gebracht. Van daaruit gaan de kurken naar maatwerkbedrijf De Vlaspit in Scherpenheuvel-Zichem, waar de kurken vermalen worden tot kurkgranulaat, wat gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal in de bouwsector.”

“Elk jaar gaan in onze provincie zo’n 19 miljoen kurken de vuilnisbak in”, weet Eric Van Dorpe van West-Vlaamse Milieufederatie. “Dat is 114 ton grondstof die verloren gaat en eigenlijk beter gebruikt zou kunnen worden in een nieuwe, duurzame recyclageketen. We hopen om samen met de provincie en beweging.net deze nieuwe recyclagestroom op gang te krijgen.”

De timing van de lancering is bewust gekozen. “Dergelijke acties moet je uiteraard niet in de maand van tournée minérale lanceren”, aldus Vanlerberghe. “Dankzij ‘Mag ik deze kurk van u?’ kan de West-Vlaming met een gerust geweten het nieuwe jaar in knallen en tegelijk iets betekenen voor de maatschappij.”

Ter promotie van de actie verdeelt de provincie West-Vlaanderen ook nog eens 85.000 broodzakken onder de West-Vlaamse bakkers. “Wat het resultaat wordt valt moeilijk te zeggen. We starten weliswaar met 350 inzamelboxen en mikken op 1 miljoen kurken, maar dat aantal kan uiteraard nog oplopen. Naar verluidt zouden er in Limburg al 1.200 inzamelboxen staan.”